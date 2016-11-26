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Путин вручил Стивену Сигалу российский паспорт

26 ноября в 01:01

Американский киноактер встретился с российским президентом в Кремле.

Путин Сигал
У Сигала появился еще один паспорт
Кадр/YouTube
Президент России  Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, встретился в Кремле с амриканским киноактером Стивеном Сигалом и вручил ему российски паспорт, сообщает "Русская служба Би-би-си".

"У вас много друзей в нашей стране, есть и профессиональные планы. Наличие гражданства России, российского паспорта, облегчает, конечно, общение с друзьями и реализацию этих планов", – сказал Путин Сигалу. Киноактер, в свою очередь, принял паспорт и дважды по-русски повторил "Большое спасибо".

Напомним, 3 ноября Путин подписал указ о предоставлении Сигалу российского гражданства.

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Ранее Сигал выражал свою симпатию к Путину и поддерживал его действия, бывал в аннексированном Крыму. Некоторые западные СМИ заявляли о желании Путина сделать Сигала почетным консулом в Калифорнии и Аризоне. В августе этого года актер побывал в Беларуси и встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

По материалам: ZN.UA , Русская служба Би-би-си ,
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Тэги Путин Сигал паспорт гражданство Кремль
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