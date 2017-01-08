Путин в последний раз обыграл Обаму - The Economist

Российский президент смог обернуть недавний дипломатический скандал в свою пользу под аплодисменты Трампа.
Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, как президент США Барак Обама 29 декабря выслал из страны 35 российских дипломатов, которые занимались шпионажем, приказал закрыть два дипломатических канала с Москвой и ввел новые санкции против российских спецслужб и ряда людей. Обама хотел отплатить России за ее вмешательство в американские выборы, в частности за хакерские атаки на сеть Демократической партии и публикацию тайной переписки. Белый дом ожидал, что Россия выгонит такое же количество американских дипломатов. Но Путин решил ответить асимметрично, высмеивая американские действия и Обаму "как никчемного лузера".
Издание пишет, что ответ Путина была четко срежиссирован. Сначала появился глава МИД Сергей Лавров, который обещал выслать 31 американского дипломата из посольства и еще четверых из консульства в России. Также он угрожал закрыть школу для детей американских дипломатов. А потом перед публикой появился сам Путин, который публично отказался от всех предложений Лаврова. Он поругал Америку за "недружественный" и "провокационный" поступок, а потом заявил, что не будет опускаться "до безответственной кухонной дипломатии" и постарается улучшить отношения со следующим президентом США Дональдом Трампом. Более того, он не наказал детей американских дипломатов, а пригласил их на празднование Рождества и Нового года в Кремле.
Российская государственная пропаганда, которая годами генерировала антиамериканскую риторику, очень быстро подхватила новую выдумку. "Провокация провалилась", - объявил ведущий "Первого" канала, добавив, что Обама сам "посадил себя в лужу", в то время как Путин проявил "мастерство мирового уровня". А потом еще и Трамп похвалил "умного" российского президента. Этот его комментарий подпитал загадочность его симпатии к Путину, а также тревогу за способность России подорвать американскую демократию.
В это же время, панический подход некоторых американских СМИ озадачил прозападных либералов в России. В их глазах американская пресса казалась зеркатом российской истерии из-за якобы роли США в появлении всех проблем на свете.
"В глазах Запада Россия кажется источником всех неприятных социальных изменений", - писал Максим Трудолюбов в газете "Ведомости".
"Запад теперь связывает все свои проббеми с "Россией", так как и Россия связывает свои беды с "Западом", - добавил он.
Американское отношение к России как к пугалу наполняет сторонников Путина гордостью. Они видят в этом знак восстановления величия своей страны. Кремль в краткосрочной перспективе выиграет от этого. Путин нашел в страхе перед могущественной и враждебной Америкой опору для своего режима. Но не понятно, как он собирается это использовать в долгосрочных планах. Парадоксально и то, что отрицание способности России повлиять на ситуацию в США со стороны Трампа более вредит кремлевскому нарративу, чем страх перед российским вмешательством.
Ранее издание Wall Street Journal писало, что Обама мог бы наказать Путина разоблачением данных о его тайном богатстве. Це вызовет внутренний конфликт в Кремле. Конечно, лучше, если эти публикации доказательств не будут иметь вида официальной антироссийской кампании США.
29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательства в избирательный процесс. К санкционного списка Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.ZN.UA