Путин в последний раз обыграл Обаму - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Российский президент смог обернуть недавний дипломатический скандал в свою пользу под аплодисменты Трампа.

Путин смог получить пользу от того, что Обама выгнал из США 35 российских дипломатов. Сайт президента России

Это был тот, каким мы привыкли его видеть: непредсказуемый, циничный и умелый в искажении реальных событий с помощью пропаганды.

Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, как президент США Барак Обама 29 декабря выслал из страны 35 российских дипломатов, которые занимались шпионажем, приказал закрыть два дипломатических канала с Москвой и ввел новые санкции против российских спецслужб и ряда людей. Обама хотел отплатить России за ее вмешательство в американские выборы, в частности за хакерские атаки на сеть Демократической партии и публикацию тайной переписки. Белый дом ожидал, что Россия выгонит такое же количество американских дипломатов. Но Путин решил ответить асимметрично, высмеивая американские действия и Обаму "как никчемного лузера".

Издание пишет, что ответ Путина была четко срежиссирован. Сначала появился глава МИД Сергей Лавров, который обещал выслать 31 американского дипломата из посольства и еще четверых из консульства в России. Также он угрожал закрыть школу для детей американских дипломатов. А потом перед публикой появился сам Путин, который публично отказался от всех предложений Лаврова. Он поругал Америку за "недружественный" и "провокационный" поступок, а потом заявил, что не будет опускаться "до безответственной кухонной дипломатии" и постарается улучшить отношения со следующим президентом США Дональдом Трампом. Более того, он не наказал детей американских дипломатов, а пригласил их на празднование Рождества и Нового года в Кремле.

Российская государственная пропаганда, которая годами генерировала антиамериканскую риторику, очень быстро подхватила новую выдумку. "Провокация провалилась", - объявил ведущий "Первого" канала, добавив, что Обама сам "посадил себя в лужу", в то время как Путин проявил "мастерство мирового уровня". А потом еще и Трамп похвалил "умного" российского президента. Этот его комментарий подпитал загадочность его симпатии к Путину, а также тревогу за способность России подорвать американскую демократию.

В это же время, панический подход некоторых американских СМИ озадачил прозападных либералов в России. В их глазах американская пресса казалась зеркатом российской истерии из-за якобы роли США в появлении всех проблем на свете.

"В глазах Запада Россия кажется источником всех неприятных социальных изменений", - писал Максим Трудолюбов в газете "Ведомости".

"Запад теперь связывает все свои проббеми с "Россией", так как и Россия связывает свои беды с "Западом", - добавил он.

Американское отношение к России как к пугалу наполняет сторонников Путина гордостью. Они видят в этом знак восстановления величия своей страны. Кремль в краткосрочной перспективе выиграет от этого. Путин нашел в страхе перед могущественной и враждебной Америкой опору для своего режима. Но не понятно, как он собирается это использовать в долгосрочных планах. Парадоксально и то, что отрицание способности России повлиять на ситуацию в США со стороны Трампа более вредит кремлевскому нарративу, чем страх перед российским вмешательством.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Обама мог бы наказать Путина разоблачением данных о его тайном богатстве. Це вызовет внутренний конфликт в Кремле. Конечно, лучше, если эти публикации доказательств не будут иметь вида официальной антироссийской кампании США.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательства в избирательный процесс. К санкционного списка Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.