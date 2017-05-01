Путин уволил 12 высокопоставленных генералов

Указом Путина уволены замглавы начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС РФ.

Путин продолжает увольнять генералов Сайт президента России

Своим указом президент РФ Владимирзаместителя главы МЧС Владимира Артамонова и 12 высокопоставленных генералов МВД, МЧС и Следственного комитета.

"Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в тексте указа, опубликованного на российском официальном портале правовой информации.

Также от должностей освобождены замглавы начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС Сергей Воронцов и директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Кададов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ обосвобождении от должности начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктора Нилова и ряда других чиновников.