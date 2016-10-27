Путин уважает право Порошенко выводить прибыль с Липецкой фабрики за границу

Порошенко является одним из инвесторов в Россию, напомнил Путин.

Путин доволен наличием такого инвестора, как Порошенко vladtime.ru

Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенкоработает ритмично, и у нее не возникает проблем с переводом прибыли за границу, сообщил российский президент Владимир Путин.

"Мы стремимся к тому, чтобы уважать право собственности. У нас далеко не всегда так получается и нам практику нужно еще поправлять и в законодательстве многое еще нужно сделать, но мы всегда будем к этому стремиться", - сказал он в ходе заседания клуба "Валдай" в Сочи.

"То же самое касается и наших иностранных инвесторов, в том числе и украинских инвесторов. Петр Алексеевич Порошенко является одним из таких инвесторов, имея в виду, что он является собственником достаточно крупного предприятия в Липецкой области - фабрики Roshen", - сказал Путин.

При этом он отметил, что "там есть и некоторые проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебные органы ввели определенные ограничительные меры".

"Но фабрика работает ритмично, выплачивает зарплату, получает прибыль и нет никаких ограничений, связанных с использованием этой прибыли, в том числе - и с переводом ее за границу",- отметил Путин.

Ранее генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский говорил, что российские активы компании выставлены на продажу за 200 млн долларов. Также он сообщал, что, после ухудшения отношений с Россией, производство на фабрике упало в 4 раза. Поэтому они вынуждены были продублировать весь ассортимент Липецка на Кременчугской и Винницкой фабриках.