Путин создает проблемы для ядерной безопасности мира – Washington Post

Российский президент пытается играть в политические игры с вещами, с которыми вообще играть не стоит.

Путин зря пытается надавить на США выходом из соглашений по сокращению ядерных арсеналов. kremlin.ru

Улучшения в системе контроля, пригодных для изготовления оружия, таких как уран и плутоний, а также прогресс в сокращении ядерных арсеналов заставляли США и Россию находить взаимопонимание последние 25 лет.

Но оно начало исчезать, поскольку Владимир Путин занял более конфронтационную позицию в отношении США, а отношения между странами начали ухудшаться из-за агрессивного поведения России в Украине и Сирии.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, указывая, что соглашение о ликвидации стратегических ракет средней и короткой дальности полета была первым шагом к уничтожению целого класса ядерного вооружения, когда в 1987 году США и СССР подписали ее. Впоследствии Россия взяла на себя советские обязательства уничтожить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых достигает от 500 до 5,5 тысяч километров. Но США утверждают, что Россия нарушает соглашение, испытывая новые крылатые ракеты, а последние отчеты свидетельствуют, что Россия рассматривает увеличение такого арсенала.

Москва отрицает все обвинения. Администрация Барака Обамы призвала провести встречу специальной комиссии. Нарушения такого масштаба, если они действительно существуют, нельзя просто пропустить мимо внимания. Провал решения проблемы может ослабить весь договор.

Издание напоминает, что Путин объявил о выходе из соглашения, которое обязывает его страну утилизировать 34 тонны плутония. Этого количества хватит на изготовления 17 тысяч ядерных боеголовок. Цель соглашения была показать миру, что сокращение вооружений будет продолжаться, а также радиоактивные материалы нужно беречь от попадания в плохие руки. Это был лишь один из шагов на встречу контроля ядерных, химических и биологических вооружений в странах бывшего СССР, сделать который предложили тогдашние сенаторы Сэм Нунн и Ричард Лугар.

Однако, американский план смешать плутоний с ураном и превратить их в ядерное топливо для реакторов АЭС начал разрушаться уже давно. Строительство комплекса для таких работ в Южной Каролине началось, но оказалось очень дорогим. Эксперты Белого дома и внешние специалисты пришли к выводу, что будет значительно дешевле демонтировать и похоронить весь плутоний. Россия также попыталась превратить плутоний с ураном на топливо для реакторов. Теперь обе страны могут делать что захотят, однако они теряют предсказуемость без совместного договора. Россия уверяет, что не будет использовать плутоний для изготовления оружия. Но кто знает, правда ли это?

"Путин сделал грубую попытку превратить ядерную безопасность в разменную монету. Он жаловался на "недружественные действия" со стороны США, требовал отменить все санкции против России, введенные за войну против Украины, а также компенсировать все убытки. Он хотел отмены "Акта Магнитского", который наказывает российских чиновников, и вывод войск из некоторых стран НАТО. Это был неконтролируемый гамбит. Соглашения о ядерной безопасности не были разработаны в пользу США. Они просто сделали мир более безопасным и помогли избежать потенциальной катастрофы. А это не предмет для игр", - говорится в статье.

Ранее издание The Economist писало, что Россия угрожающе играет ядерной безопасностью. Остановка выполнения соглашения по плутонию – это сигнал не для Барака Обамы, а для его преемника. Председатель российского совета международных отношений Андрей Кортунов подчеркнул, что "Россия не планирует серьезно сотрудничать с Америкой", пока новая администрация не появится в Белом доме в 2017 году. А требования Путина – это его своеобразный "список желаний" для следующего президента США, условия для восстановления отношений.

Напомним, в июле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пополнит свои ядерные силы 40 новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, для защиты от которых якобы бесполезна любая система ПРО.

В свою очередь, в НАТО пообещали ответить на ядерную активность России. При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планы президента Путина – это не что иное, как необоснованное и опасное "бряцанье" ядерным оружием.