Путин сослался на неправдивую новость российского канала

Российских президент рассказал о беженце, якобы оправданном по делу об изнасиловании ребенка.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям сослался на не соответствующую действительности новость российского "Первого канала" о беженце в Австрии, которого якобы оправдали по делу об изнасиловании ребенка.
Глава федеральной лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов предложил Путину рассмотреть вопрос об упрощении получения российского гражданства для представителей российских народностей, живущих за рубежом, и сослался на европейский опыт в этом вопросе, сообщает DW.
В ответ Путин заявил, что "европейский опыт сейчас не самый лучший".
"Вы же видели, что происходит: иммигрант изнасиловал ребенка в одной из европейских стран. Суд его оправдал", - добавил Путин.
"Первый канал", который неоднократно был замечен в распространении неправдивой информации, удалил сообщение об "оправдании насильника" с сайта телеканала, но его копия сохранилась в кэше Google.
Ранее издание The Guardian писало, что в то время, как западная пресса сосредоточила свое внимание на массовых бомбардировках и страшных жертвах среди мирного населения в Алеппо, который пытается отбить у оппозиционеров режим Башара Асада, российские СМИ описывают какую-то совсем другую войну.Deutsche Welle (Русская редакция)