Путин сослался на неправдивую новость российского канала

Российских президент рассказал о беженце, якобы оправданном по делу об изнасиловании ребенка.

Путин заявил, что "европейский опыт сейчас не самый лучший" Укрінформ

Президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям сослался на не соответствующую действительности новость российского "Первого канала" о беженце в Австрии, которого якобы оправдали по делу об изнасиловании ребенка.

Глава федеральной лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов предложил Путину рассмотреть вопрос об упрощении получения российского гражданства для представителей российских народностей, живущих за рубежом, и сослался на европейский опыт в этом вопросе, сообщает DW.

В ответ Путин заявил, что "европейский опыт сейчас не самый лучший".

"Вы же видели, что происходит: иммигрант изнасиловал ребенка в одной из европейских стран. Суд его оправдал", - добавил Путин.

"Первый канал", который неоднократно был замечен в распространении неправдивой информации, удалил сообщение об "оправдании насильника" с сайта телеканала, но его копия сохранилась в кэше Google.

Ранее издание The Guardian писало, что в то время, как западная пресса сосредоточила свое внимание на массовых бомбардировках и страшных жертвах среди мирного населения в Алеппо, который пытается отбить у оппозиционеров режим Башара Асада, российские СМИ описывают какую-то совсем другую войну.