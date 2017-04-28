Путин сообщил о потоке психоактивных веществ из Украины на Россию

На России насчитывается более 7 млн наркоманов. Кроме традиционного афганского канала появились и новые республики-поставщики.
"Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины", - сказал он на заседании Совбеза РФ.
По словам президента РФ, продолжается сбыт в российских регионах афганских наркотиков, в том числе, героина.
"Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тыс. человек, и, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%", - сказал Путин.
По его словам, это только официальная статистика. "По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно", - сказал президент РФ.
Напомним, что по данным апрельского опроса "Левада-центра", большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить.Интерфакс , ZN.UA ,