Топ Новости
<
>

Путин сообщил о потоке психоактивных веществ из Украины на Россию

28 апреля в 17:07

На России насчитывается более 7 млн наркоманов. Кроме традиционного афганского канала появились и новые республики-поставщики.

Владимир Путин
Стало известно, откуда на Россию поставляют новые психоактивные вещества
Сайт президента России
Из Украины на Россию в последнее время идет значительный поток наркотических веществ, сообщил российский президент Владимир Путин.

"Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины", - сказал он на заседании Совбеза РФ.

По словам президента РФ, продолжается сбыт в российских регионах афганских наркотиков, в том числе, героина.

"Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по нашим данным, порядка 600 тыс. человек, и, к сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%", - сказал Путин.

По его словам, это только официальная статистика. "По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно", - сказал президент РФ.

Читайте также: Российские военные дезертировали, чтобы "конфисковать" наркотики в Дебальцево — разведка

Напомним, что по данным апрельского опроса "Левада-центра", большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги Россия наркотики
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...