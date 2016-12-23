Путин сомневается в необходимости развития в России "ядерного зонтика"

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Путин утверждает, что РФ полностью соблюдает все договоренности по количеству носителей и боезарядов.

Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, сказал Путин

Президент России Владимир Путин назвал "сомнительной" эффективность программы по созданию "ядерного зонтика" в России. Об этом заявил российский лидер на большой пресс-конференции.

"Когда одна из сторон (США – ред.) в одностороннем порядке вышла из этого договора (по ПРО – ред.) и сказала, что она будет создавать для себя антиядерный зонтик, то вторая сторона либо должна создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имею в виду пока сомнительную эффективность этой программы", - сказал он.

Другим способом решения этой проблемы Путин назвал создание эффективных средств преодоления системы ПРО и совершенствование ударных комплексов.

"Мы продвинулись далеко по этому направлению. Мы это делаем эффективно, но в рамках наших договоренностей. Хочу подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ-3", - сказал он.

По его словам, РФ полностью соблюдает все договоренности по количеству носителей и боезарядов.

"Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - также заявил Путин.

"Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах и смотрели, как производятся ракетные ядерные заряды. Никто об этом не подзабыл? Нет? И вместо того, чтобы в таком режиме сохранять наши отношения, США вышли из договора по ПРО", - добавил Путин.

Стоит отметить, что Трамп написал на своей странице в Twitter, что "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки". Позже представитель Трампа Джейсон Миллер заявил, что когда избранный президент США Дональд Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения.