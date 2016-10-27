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Путин снова заявил, что русские и украинцы - это один народ

27 октября в 19:35

Россию и Украину "сначала разделили, а потом стравили", заявил Путин. Продолжает настаивать на единстве народов.

Владимир Путин
Путин: Россию и Украину "сначала разделили, а потом стравили"
Сайт президента России
Российский президент Владимир Путин считает, что Россия и Украина найдут выход из нынешней ситуации.

"Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует и мы этот выход найдем", - сказал в ходе заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Путин заявил, что всегда считал, что русские и украинцы - это один народ. "У нас есть люди крайних взглядов, националистических, как в России, так и на Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически", - полагает он.

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Напомним, что по данным последних опросов КМИС и "Левада-центра", объединиться в одну страну хотят 3% украинцев и 8% жителей России. В то же время 49% украинцев и 39% русских хотят введения визового режима между странами.

По материалам: ZN.UA , ТАСС ,
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Тэги Украина Россия Путин
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3 комментария
  • Юрий Васильцов Сегодня, 20:31 а название " русский" московиты вы украли у нас , будущих украинцев, а вы были московитами на официальном уровне еще при петре 1, для того, чтобы легче впихнуть свою отсутствующую историю в историю народов европы. максимум, чем вы сегодня можете называться, так это росиянами, язык росийский, история росийская и так далее " росийское", а слово " руський", язык "руський", история Руси, относится к современной Украине Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Васильцов Сегодня, 20:09 владимир владимирович, у тебя по знаниям истории сплошной пробел, ну а, как у президента страны, причем на сегодня громадной империи, вообще отсутствие грамотности......кратко, территории современных москвы , примерно, радиус 150 км это население финского этноса, мордва, меря, весь, чемерисы и т.д. и к славянам это население не имеет никакого отношения, а славяне закончились примерно по линии псков, новгород, белгород, воронеж, ростов-на-дону, кстати территории , которые росия в разное время оккупировала примерно подобным образом, как сейчас крым, и луганск, и донецк Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Helen Lyashchenko Сегодня, 20:02 1. Украинцы и русские никогда не были одним народом! 2. А не ты ли - влез в Украину и стравил два этих близких народа???? Может хватит своих россиян за лохов держать и думать, что они ничего не понимают? Бояться и не понимают вещи очень разные. Ответить Цитировать Пожаловаться
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