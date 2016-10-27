Путин снова заявил, что русские и украинцы - это один народ

Россию и Украину "сначала разделили, а потом стравили", заявил Путин. Продолжает настаивать на единстве народов.

Путин: Россию и Украину "сначала разделили, а потом стравили" Сайт президента России

Российский президентсчитает, что Россия и Украина найдут выход из нынешней ситуации.

"Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует и мы этот выход найдем", - сказал в ходе заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Путин заявил, что всегда считал, что русские и украинцы - это один народ. "У нас есть люди крайних взглядов, националистических, как в России, так и на Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически", - полагает он.

Напомним, что по данным последних опросов КМИС и "Левада-центра", объединиться в одну страну хотят 3% украинцев и 8% жителей России. В то же время 49% украинцев и 39% русских хотят введения визового режима между странами.