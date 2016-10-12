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Путин считает, что в Донбассе уже не стреляют и время для политической части Минских соглашений

12 октября в 17:42

По его словам, без выполнения политической части со стороны Украины "никакого продвижения" к решению конфликта не будет.

Владимир Путин
Путин считает, что в Донбассе уже "безопасно".
kremlin.ru
Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Украина начала выполнять политические обязательства по "Минским соглашениям". В частности, чтобы Киев внес изменения в Конституцию, наделив захваченные пророссийскими боевиками территории особым статусом, и амнистировал террористов.

Как сообщает УНИАН, об этом российский президент сказал на форуме "Россия зовет". По его словам, боевики в Донбассе якобы уже не стреляют в украинских военных.

"Все время ссылаются, что всего этого нельзя сделать, поскольку в зоне конфликта на Донбассе перестрелки идут. Но вот 9 сентября "ополчение" Донбасса в одностороннем порядке заявило о том, что они даже не будут отвечать на обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил. Ну и чего?" - сказал Путин.

Он добавил, что якобы ему "все время говорили", что после прекращения огня, которого на самом деле в полной мере так и не произошло, будут какие-то политические шаги со стороны Украины.

"Если кто-то действительно хочет исполнения этих сделок, нужно влиять на все стороны этого конфликта, прежде всего на киевскую власть. Что мешает, я не понимаю. Без выхода на политические договоренности ничего не будет продвигаться", - сказал Путин.

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Но несмотря на рассказы Путина о том, что в Донбассе якобы уже "не стреляют", война продолжается. За минувшие сутки в зоне АТО были ранены четверо украинских военных. Самая сложная ситуация остается на мариупольском направлении.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: УНИАН
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Тэги Украина политика Донбасс Путин конфликт
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