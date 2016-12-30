Путин решил не высылать американских дипломатов из России

Российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов", сказал Путин.
Он сообщил, что российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы никого не будем высылать", — добавил он.
В заявлении президента России говорится, что "новые недружественные шаги уходящей администрации США" в Кремле расценивают "как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".
Дальнейшие шаги "по восстановлению российско-американских отношений" российская администрация, по его словам, будет предпринимать "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".
Сообщалось, что Лавров предложил выслать из России 35 американских дипломатов.
Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.ZN.UA