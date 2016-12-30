Топ Новости
<
>

Путин решил не высылать американских дипломатов из России

30 декабря в 17:16

Российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов", сказал Путин.

Путин
Путин решил "не создавать проблем для американских дипломатов"
Президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России в ответ на санкции США.

Он сообщил, что российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы никого не будем высылать", — добавил он.

В заявлении президента России говорится, что "новые недружественные шаги уходящей администрации США" в Кремле расценивают "как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

Дальнейшие шаги "по восстановлению российско-американских отношений" российская администрация, по его словам, будет предпринимать "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".

Сообщалось, что Лавров предложил выслать из России 35 американских дипломатов.

Читайте также: Трамп обсудит с разведкой антироссийские санкции

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Россия Путин Кремль
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Последние новости