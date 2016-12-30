Путин решил не высылать американских дипломатов из России

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Российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов", сказал Путин.

Путин решил "не создавать проблем для американских дипломатов"

Президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России в ответ на санкции США.

Он сообщил, что российская сторона не будет "создавать проблем для американских дипломатов". "Мы никого не будем высылать", — добавил он.

В заявлении президента России говорится, что "новые недружественные шаги уходящей администрации США" в Кремле расценивают "как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

Дальнейшие шаги "по восстановлению российско-американских отношений" российская администрация, по его словам, будет предпринимать "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".

Сообщалось, что Лавров предложил выслать из России 35 американских дипломатов.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, дав понять, что сотрудники посольства и консульств РФ занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.