Путин рассказал о защите русскоязычного населения Донбасса

Российский президент давно не скрывает участия российских войск в оккупации Крыма. Про Донбасс публично признался впервые.

Путин впервые публично признал присутствие российской армии в Донбассе Сайт президента России

Владимир Путин сообщил, что российская власть защищает "русскоязычное население" в Донецкой и Луганской областях Украины.

Отвечая на вопрос об ухудшении отношений между США и Россией и выполнении Минских соглашений, Путин заявил:

"Когда мы вынуждены, хочу подчеркнуть это, вынуждены были защищать русскоязычное население на Донбассе, вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации, тут же начали раскручивать новый моховик антироссийской политики и введение санкций".

По версии Путина, США организовали переворот в Киеве. "Но это же не мы довели до государственного переворота на Украине. Разве мы это сделали? Нет. Особо наши американские партнеры и не скрывают, что в значительной степени они стояли за этим, финансировали радикальную оппозицию, довели до неконституционного способа смены власти, хотя можно было сделать совсем по‑другому. Бывший президент Янукович все требования подписал и готов был провести досрочные выборы. Вместо этого способствовали госперевороту. Зачем?" - заявил российский президент.

По данным главы СБУ Василия Грицака, в сентябре 2016 года, на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей находилось от 4 до 6 тысяч кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно оценке аналитика Stratfor Лорен Гудрич, численность российских войск, действующих в Донбассе, достигает размеров в 10 тысяч военнослужащих, которые действуют в составе трех-четырех армейских бригад. Общая численность вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", при этом, остается неизвестной.