Топ Новости
<
>

Путин: рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной

23 декабря в 11:58

Нормализация отношений между Украиной и РФ пойдет "на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей", считает Владимир Путин.

Путин
Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной
сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной.

"Я уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной", — сказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос от представителя Крыма про интеграцию полуострова в российскую экономику.

По словам Путина, это будет на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей между странами. "Это востребованный проект. Не только для потока туристов", - заявил он.

На днях Путин вновь заявил, что по-прежнему считает развал СССР "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Путин Украина Россия Крым
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости