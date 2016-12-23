Путин: рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной

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Нормализация отношений между Украиной и РФ пойдет "на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей", считает Владимир Путин.

Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной.

"Я уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной", — сказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос от представителя Крыма про интеграцию полуострова в российскую экономику.

По словам Путина, это будет на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей между странами. "Это востребованный проект. Не только для потока туристов", - заявил он.

На днях Путин вновь заявил, что по-прежнему считает развал СССР "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".