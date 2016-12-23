Путин: рано или поздно у нас произойдет нормализация отношений с Украиной

Нормализация отношений между Украиной и РФ пойдет "на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей", считает Владимир Путин.
"Я уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной", — сказал Путин в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос от представителя Крыма про интеграцию полуострова в российскую экономику.
По словам Путина, это будет на пользу развитию гуманитарных и коммерческих связей между странами. "Это востребованный проект. Не только для потока туристов", - заявил он.
На днях Путин вновь заявил, что по-прежнему считает развал СССР "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".ZN.UA