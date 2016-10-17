Путин пытается устроить протесты в США наподобии Майдана в Украине – WP

Российская пропаганда и кандидат-республиканец пытаются убедить американцев, что Белый дом фальсифицирует выборы для Клинтон.

Сторонники Трампа уже начали говорить о "революции" в случае победы Клинтон.

Осенью 2004 годапережил удар, который он запомнил навсегда. Мошеннические выборы прокремлевского президента Украины, которые он напрямую организовал, были сорваны массовым протестом украинцев.

То, что теперь известно как "Оранжевая революция", стало моделью противостояния фальсификации выборов во всех автократических режимах Евразии: в Кыргызстане, Беларуси, Азербайджане и даже в самой России в 2012 году.

Об этом на страницах Washington Post пишет обозреватель Джексон Дайл, добавляя, что большинство демонстрантов не добились успеха. Но Путин стал одержим "цветными революциями", которые, по его убеждению, не могут быть ни спонтанными, ни организованными на местах, а только под руководством США. А протесты в Москве в 2012 году вообще "устроила" лично Хиллари Клинтон.

"Это контекст, с которым Россия пытается вмешиваться в американские президентские выборы в 2016 году. Путин пытается дать политической элите в США то, что он считает дозой их собственных лекарств. Он пытается устроить с помощью Дональда Трампа цветную революцию в США", - говорится в статье.

Автор предлагает посмотреть на то, как все аналоги украинского Майдана разворачивались. Во всех случаях они помогли политическим движениям аутсайдеров, которые выступали против укоренелой элиты, желающей сохранить власть в своих руках с помощью силы и мошенничества. Аутсайдеры мобилизовывали своих последователей, чтобы собрать доказательства фальсификаций в день выборов, организовать экзитполы и подвести собственные итоги выборов, которые контрастировали с официальными данными. Они распространяли свои выводы через кабельные каналы и иностранные СМИ. Когда неизбежная победа правящей партии объявлялась, они призвали последователей выйти на улицы на массовый протест, который должен был пошатнуть режим или по крайней мере разоблачить его сомнительный триумф на выборах.

"Конечно, популистскую кампанию Трампа нельзя сравнивать с продемократическими восстаниями на постсоветском пространстве, в частности, в Украине и Беларуси. Но дерзкая цель Путина – создать иллюзию, что так оно и есть", - пишет обозреватель.

"Он пытается убедить, что наша система такая же плохая и коррумпированная, как и его собственная", - цитирует обозреватель редактора Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмора.

Первым шагом в сценарии Путина было взломать компьютерные системы Демократической партии и главный партийных деятелей, чтобы похитить материалы, которые указывают, будто Клинтон пытается обмануть систему. Когда данные были обнародованы, команда Трампа притворилась будто "шокирована" и обвинила бывшего Госсекретаря в "коррумпированности".

Следующим шагом стало озвучивание предположения, что голосование в США может быть сфабриковано. Вероятно, для этого были нужны кибератаки на избирательные системы в 20 штатах включительно с Пенсильванией и Флоридой, которые станут главным полем избирательной борьбы.

Тем временем, Трамп играет свою роль. Он бы не смог так четко поддерживать действия Кремля, "если бы не следовал его сценарию". Автор напоминает, как кандидат-республиканец цитировал российскую пропаганду. Трамп заявил, что выборы могут быть сфальсифицированы, поэтому призвал своих сторонников следить за процессом в "некоторых регионах", таких как Филадельфия, где у него все шансы проиграть. Его движение Stop the Steal собирается организовать собственный екзитпол. Почти наверняка можно сказать, что он "зафиксирует нарушения", и это даст Трампу основания заявлять о фальсификации. А это, в свою очередь, откроет путь для реакции, о которой сказал один из сторонников Трампа во время дебатов вице-президентов на прошлой неделе.

"Если Клинтон победит, я лично готов к революции, потому что мы не можем позволить ей победить", - сказал поклонник республиканца.

Путин понимает, что Вашингтон – это не Киев. Толпы вряд ли начнут собираться перед Белым Домом или Конгрессом. Но бунт может начаться онлайн. Легко представить тысячи сообщений в интернете, усиленные троллями Кремля, российскими спутниковыми телеканалами и Fox, которые будут утверждать, что "политический истеблишмент" США подделал выборы для Клинтон.

Конечно, это не помешает Клинтон возглавить Овальный кабинет, как не помешало Путину после протестов на Болотной площади вернуться на пост президента России в 2012 году. Но Клинтон начнет свою работу на посту президента США, будучи политически поражена как дома, так и за рубежом. Путин будет ждать ответ. А кандидат-республиканец станет его самым "полезным идиотом".

Тем временем Трамп заявил, что выборы президента США заранее сфальсифицированы. Об этом он написал в своем Twitter, обвинив в фальсификациях "нечестные средства информации, которые поддерживают нечестную Хиллари".

Напомним, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.