Путин прячет страх перед санкциями за хвастовством – The American Interest

Экономическое давление не остановило агрессивную Россию, но точно изменило направление ее движения.

Путин хвастается, что не боится санкций, но на самом деле это не так. kremlin.ru

Владимир Путин провел минувшие выходные на Гоа, где прошел ежегодный саммит БРИКС. Во время пресс-конференции российского президента спросили, рассматривает ли РФ возможность смягчения санкций против США и ЕС, на что он ответил: "Фиг им".

Потом он рассказывал, как от российских санкций якобы пострадали европейские компании, и о том, как европейцы потеряли миллиарды евро из-за запрета продавать продукты в России. Такая бравада, безусловно, была музыкой для ушей его российской аудитории. Но тон Путина звучал совсем иначе две недели назад, когда он подписал принятое Госдумой постановление о выходе России из соглашения с США об утилизации плутония.

Об этом на страницах The American Interest пишет Карина Орлова, которая напоминает, что тогда Кремль между прочим требовал от Вашингтона возмещения всех потерь России из-за западных, а также ее собственных санкций. Конечно, российские СМИ ничего не сказали про такую риторику в своих репортажах. Россияне в новостях услышали лишь о том, как "Путин всемогущий выступил против США". Но экономическая реальность жестче.

Российское правительство, понимая, что цены на нефть в ближайшее время останутся на уровне 40 долларов за баррель, недавно объявили о сокращении бюджета на следующий год. В частности, чиновники решили уменьшить расходы на здравоохранение. Москва собирается потратить всего 6 миллиардов долларов на медицинское обслуживание 126 миллионов граждан. Но эта сумма также включает затраты на исследование. Впрочем, даже после такого сокращения, правительству РФ все равно придется иметь дело с дефицитом бюджета. Тем временем, российские валютные резервы к концу этого года сократятся до 15 миллиардов долларов. А к середине 2017-го они полностью будут исчерпаны.

Несмотря на то, что МВФ прогнозирует возвращение России к экономическому росту в следующем году, его долгосрочный прогноз довольно мрачный из-за "сохранения давних структурных проблем и влияния санкций на производительность и инвестиции".

Обозреватель также напоминает, что Россия также на повестке дня министров иностранных дел ЕС. Введение новых европейских санкций маловероятно. Австрия как раз присоединилась к клубу Венгрии, Кипра и Греции, которые выступают против давления на Москву. Однако, жестокие российские бомбардировки в Сирии, похоже, отвергнут любые разговоры о смягчении санкций. В это время, Госсекретарь Джон Керри объявил, что США обдумывают введение новых санкций против России из-за ее поведения в Сирии.

Обозреватель пишет, что президент Владимир Путин действительно показывает "фигу" кое-кому, но это точно не Запад. Он ее демонстрирует собственному народу, ведь снова и снова миллионы россиян вынуждены платить цену за личные амбиции и интересы их лидера.

"Критично то, что решения Путина также бьют по его внутреннему окружению, и его режим начинает слабеть. Санкции не заставят российского президента вести себя более демократично. Он пересек так много красных линий на пути к этой точке, что он просто не может вернуться. Сейчас либо Россия стает более авторитарной и опасной, либо Путин уходит в отставку. Но то, что санкции могут сделать – это изменить направление всей России", - говорится в статье.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.