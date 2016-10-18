Путин прячет страх перед санкциями за хвастовством – The American Interest

Экономическое давление не остановило агрессивную Россию, но точно изменило направление ее движения.
Потом он рассказывал, как от российских санкций якобы пострадали европейские компании, и о том, как европейцы потеряли миллиарды евро из-за запрета продавать продукты в России. Такая бравада, безусловно, была музыкой для ушей его российской аудитории. Но тон Путина звучал совсем иначе две недели назад, когда он подписал принятое Госдумой постановление о выходе России из соглашения с США об утилизации плутония.
Об этом на страницах The American Interest пишет Карина Орлова, которая напоминает, что тогда Кремль между прочим требовал от Вашингтона возмещения всех потерь России из-за западных, а также ее собственных санкций. Конечно, российские СМИ ничего не сказали про такую риторику в своих репортажах. Россияне в новостях услышали лишь о том, как "Путин всемогущий выступил против США". Но экономическая реальность жестче.
Российское правительство, понимая, что цены на нефть в ближайшее время останутся на уровне 40 долларов за баррель, недавно объявили о сокращении бюджета на следующий год. В частности, чиновники решили уменьшить расходы на здравоохранение. Москва собирается потратить всего 6 миллиардов долларов на медицинское обслуживание 126 миллионов граждан. Но эта сумма также включает затраты на исследование. Впрочем, даже после такого сокращения, правительству РФ все равно придется иметь дело с дефицитом бюджета. Тем временем, российские валютные резервы к концу этого года сократятся до 15 миллиардов долларов. А к середине 2017-го они полностью будут исчерпаны.
Несмотря на то, что МВФ прогнозирует возвращение России к экономическому росту в следующем году, его долгосрочный прогноз довольно мрачный из-за "сохранения давних структурных проблем и влияния санкций на производительность и инвестиции".
Обозреватель также напоминает, что Россия также на повестке дня министров иностранных дел ЕС. Введение новых европейских санкций маловероятно. Австрия как раз присоединилась к клубу Венгрии, Кипра и Греции, которые выступают против давления на Москву. Однако, жестокие российские бомбардировки в Сирии, похоже, отвергнут любые разговоры о смягчении санкций. В это время, Госсекретарь Джон Керри объявил, что США обдумывают введение новых санкций против России из-за ее поведения в Сирии.
Обозреватель пишет, что президент Владимир Путин действительно показывает "фигу" кое-кому, но это точно не Запад. Он ее демонстрирует собственному народу, ведь снова и снова миллионы россиян вынуждены платить цену за личные амбиции и интересы их лидера.
"Критично то, что решения Путина также бьют по его внутреннему окружению, и его режим начинает слабеть. Санкции не заставят российского президента вести себя более демократично. Он пересек так много красных линий на пути к этой точке, что он просто не может вернуться. Сейчас либо Россия стает более авторитарной и опасной, либо Путин уходит в отставку. Но то, что санкции могут сделать – это изменить направление всей России", - говорится в статье.
Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.
Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.ZN.UA