Путин продлил на сутки паузу в бомбежках Алеппо

Армии Башара Асада и Владимира Путина отказываются от бомбежек осажденного Алеппо еще на сутки.

Путин ждет, когда корабли доставят к берегам Сирии новые бомбардировщики

"Гуманитарная пауза" в Алеппо продлена на сутки, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"По поручению верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина принято решение о продлении гуманитарной паузы на сутки", - сказал он.

По его словам, "продление гуманитарной паузы в Алеппо поддержано руководством Сирийской Арабской Республики".

В Алеппо в четверг в 08:00 началась "гуманитарная пауза", которая якобы позволит выйти из города больным и раненым, мирному населению, а также вооруженным людям по специальным коридорам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.