Путин пожаловался на диктат и "шантаж" США

Он хочет, чтобы Вашингтон относился к Кремлю как к "партнеру" во время разговоров об Украине.

Путин признал, что санкции подействовали на Россию. kremlin.ru

Владимир Путин захотел, чтобы США относились к России "как к партнеру". И только тогда они смогут вести с Москвой диалог о войне в Донбассе и других проблемах.

Об этом президент России сказал сегодня во время форума "Россия зовет". При этом он пожаловался, что с нынешней администрацией в Белом доме ему тяжело вести диалог и сейчас "его практически нет".

"Администрация США сначала формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было выполнено...Мы готовы к диалогу, но для этого необходимо вести себя как партнер и уважать интересы друг друга", - сказал он в контексте проблемы завершения войны в Украине.

Санкции же он назвал "инструментом шантажа". При этом он снова заговорил о том, что они "вредны для всех", хотя за последние два года их действия ни одна страна Запада не столкнулась с такими экономическими проблемами из-за этого давления и ограничений, как Россия. Впрочем, российский президент признал, что его стране все же западные санкции навредили.

"Мы часто повторяем как мантру, что эти так называемые пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют. Влияют, и прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий", - признал он.

Также сегодня на форуме Путин рассказал о защите русскоязычного населения Донбасса. По его словам, Россия якобы была "вынуждена" развязать войну в восточных областях Украины и оккупировать Крым из-за того, что в Киеве, как он сказал, США организовали "переворот". Кроме того, Путин считает, что в Донбассе уже не стреляют и время Киеву выполнять политическую часть Минских соглашений. Хотя на самом деле боевые действия так и не прекратились. За минувшие сутки в зоне АТО были ранены четверо украинских военных. Самая сложная ситуация остается на мариупольском направлении.