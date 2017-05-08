Путин поздравил украинцев без Порошенко с Днем победы

В приветственном обращении российский президент говорил о "дедах" и "братстве".

Путин поздравил с Днем победы даже лидеров сепаратистских Абхазии и Южной Осетии, но не президентов Украины и Грузии. Сайт президента России

Президент России Владимир Путин в своем обращении поздравил с 72-й годовщиной победы над нацистской Германией лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и даже сепаратистских псевдореспублик Абхазии и Южной Осетии.

А в случае Украины и Грузии он поздравил не лидеров, а граждан этих стран отдельно. В поздравительных посланиях российского президентства также отмечается, что День Победы – священная дата и "символ беспримерного героизма наших отцов и дедов", которые воевали бок о бок на фронтах войны и самоотверженно работали в тылу.

Путин также отметил, что "лучшей данью уважения воинов-освободителей будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма".

При этом, он упомянул о "традициях братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в горниле войны", которые, по его мнению, станут "надежной основой для развития союзнического партнерства". Однако остается не понятным, как военное вторжение России в Украину и Грузию вписывается в упомянутые им "традиции братской дружбы и взаимовыручки".

Тем временем, сегодня секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в обращении по случаю Дня памяти и примирения назвал войну Украины против российской агрессии "Отечественной", поскольку украинским солдатам приходится защищать свою Отчизну.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.