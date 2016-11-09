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Путин поздравил Трампа с победой на президентских выборах

9 ноября в 11:11

В Кремле ожидают "равноправного диалога" между Москвой и Вашингтоном.

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Путин отправил Трампу телеграмму с поздравлениями
Delfi.lt
Президент РФ Владимир Путин направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму по случаю победы на выборах в президенты США.

Как сообщается на сайте президента РФ, в телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по "выведению российско-америкаснких отношений из кризисного состояния", а также на сотрудничество РФ и США в решении актуальных вопросов международной политики и безопасности.

Российский президент выразил уверенность в том, что выстраивание между Москвой и Вашингтоном диалога, основанного на принципах "равноправия, взаимного уважения и реального учета позиций друг друга", отвечает интересам как России, так и США.

Путин также пожелал Трампу успехов в деятельности на ответственном посту.

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В ходе избирательной кампании Дональд Трамп очень положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Также Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. Кроме того, его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.

В октябре Washington Post писало, что Дональд Трамп – "марионетка Путина", поскольку на протяжении всей своей кампании он оправдывал и защищал преступления, совершенные Путиным. Он отвергал все факты, что российский режим убил ряд журналистов, а также отрицал российское вторжение в Украину. 

В свою очередь, Владимир Путин в октябре заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на протяжении своей избирательной кампании вел себя "экстравагантно", потому что он "представляет простых людей" и хочет "донести свою идею".

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Путин Трамп США
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