Путин посоветовал рабочим завода "Калашников" любить ближнего

От этого чувства зависит многое, даже материальное состояние, сообщил Путин рабочим завода.
"Любить нужно ближнего своего. Это самое важное и важнее ничего нет", - сказал российский президент на встрече с рабочими Концерна "Калашников".
Президент Российской Федерации добавил, что от этого чувства зависит многое, в том числе материальное состояние.
Напомним, что в мае 2015 года патриарх московский Кирилл (Гундяев) назвал "недуг винопития" одним из самых страшных для жителей России. "Дай Бог, чтобы по молитвам самих несчастных страдальцев, а также их родных и близких уходило из нашей жизни это страшное явление. О, если не оно, где бы сегодня была Русь и какой бы она была!" - сказал патриарх.
В июле 2014 года глава РПЦ Кирилл (Гундяев) назвал святость идеалом русского народа.Интерфакс , ZN.UA ,