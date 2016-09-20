Топ Новости
<
>

Путин посоветовал рабочим завода "Калашников" любить ближнего

20 сентября в 17:50

От этого чувства зависит многое, даже материальное состояние, сообщил Путин рабочим завода.

Владимир Путин
Российский президент решил поговорить о "любви к ближнему" с рабочими, которые делают автоматы
Сайт президента России
Президент России Владимир Путин назвал любовь к ближнему одним из важнейших жизненных принципов.

"Любить нужно ближнего своего. Это самое важное и важнее ничего нет", - сказал российский президент на встрече с рабочими Концерна "Калашников".

Президент Российской Федерации добавил, что от этого чувства зависит многое, в том числе материальное состояние.

Напомним, что в мае 2015 года патриарх московский Кирилл (Гундяев) назвал "недуг винопития" одним из самых страшных для жителей России. "Дай Бог, чтобы по молитвам самих несчастных страдальцев, а также их родных и близких уходило из нашей жизни это страшное явление. О, если не оно, где бы сегодня была Русь и какой бы она была!" - сказал патриарх.

Читайте также: Путин опять разыгрывает сценарий 1999 года, который привел его к власти – Wyborcza

В июле 2014 года глава РПЦ Кирилл (Гундяев) назвал святость идеалом русского народа.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
Читайте также
Тэги Россия Путин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.77
EUR 28.77
Последние новости