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Путин пообещал уйти на пенсию, "когда время придет"

27 октября в 17:36

Российский президент заявил, что "выборы перестают быть инструментом перемен", и сообщил, что когда-нибудь выйдет на пенсию.

Владимир Путин
Путин хотел бы благополучно уйти на пенсию (но не сейчас)
Сайт президента России
Находящийся у власти уже 17 лет российский президент Владимир Путин пожелал самому благополучно выйти на пенсию.

"Уважаемый модератор (сессии) пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю. Когда время придет, это (будет) очень правильно, нужно сделать. Пока я еще не на пенсии, действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишнюю агрессивность. Я, собственно говоря, и не думаю, что это мой стиль", - сказал Путин на заседании клуба "Валдай" в Сочи.

Кроме того он заявил, что выборы во всем мире перестают быть инструментом перемен.

"Кстати, политическая повестка и так уже выхолощена. Выборы перестают быть инструментом перемен, а сводятся к скандалам, к обсуждению компроматов, простите меня, к обсуждению того, кто кого за что ущипнул, кто с кем спит. Но это просто переходит всякие границы. Да и, честно говоря, если посмотреть на программы кандидатов, то такое впечатление, что они скроены по одним и тем же лекалам", - заявил Путин.

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Напомним, Владимир Путин трижды избирался президентом РФ – в 2000 году, в 2004-м и в 2012-м (с перерывом на 2008-2012 гг., когда президентом стал Дмитрий Медведев, а Путин – премьером).

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги Путин пенсии президент
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