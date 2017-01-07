Путин пообещал новгородским рыбакам удачный 2017-й год

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Президенту России рассказали несколько забавных рыбацких историй. Путин тоже не остался в долгу.

Путин в Сочельник травил с рыбаками байки ТАСС

Российский президентзаверил рыбаков, что в 2017 году будет лучше, чем в 2016 году

"Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел", - заявил он вна встрече с новгородскими рыбаками.

Как сообщает госагентство ТАСС, встреча прошла сразу после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре, где присутствовали Путин и рыбаки. Они познакомились еще в сентябре 2016 года, когда он вместе с премьером РФ Дмитрием Медведевым прогуливались возле озера Ильмень.

На сегодняшней встрече Путин поинтересовался уловом своих собеседников в ушедшем году. Они признались, что он оказался меньше, чем планировалось, из-за того, что озеро рано покрылось льдом. Рыбаки поблагодарили Путина за оперативное решение проблем, которые обсуждались на сентябрьской встрече. По их словам, некоторые поручения президента по ее итогам были исполнены в считанные дни.

Президенту РФ рассказали несколько забавных рыбацких историй, также собеседники обсудили различные рецепты приготовления ухи. Путина позвали вновь посетить Ильмень - на этот раз его пригласили на весеннюю рыбалку.

Напомним, что 6 января ряд православных церквей празднуют Сочельник. Это одно из самых торжественных праздников, который отмечается накануне Рождества. По традиции, Сочельник наступает с первой зарей.