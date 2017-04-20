Но российские эксперты думают иначе.
Об этом сегодня пишет Reuters. Путин пообещал, что его преемника "выберут россияне, и никто другой".
"Следующего президента выберет российский народ и только на демократических выборах", - заверил он.
При этом Путин ничего не сказал о президентской гонке, намеченной на 2018 год, а также о своем участии в ней. Впрочем, большинство россиян убеждены, что он останется на своем посту в четвертый раз. В свою очередь, российские аналитики считают, что это будет последний период президентства Путина, после чего он передаст власть преемнику в 2024-м году.
Ранее издание Financial Times писало, что в Кремле началась борьба за то, кто станет преемником Путина. И спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже пытается укрепить позиции нижней палаты российского парламента против Кремля. Он пытается закрепить за собой большую власть в процессе принятия государственных решений, надеясь стать заметным претендентом на роль президента после Путина.ZN.UA