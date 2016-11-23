Путин похвалил задержанных СБУ дезертиров

Президент РФ подтвердил переход задержанных военнослужащих ВСУ в ряды российской армии.

Путин подтвердил факт дезертирства двоих украинских военных kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что с "большим уважением и доверием" относился к военнослужащим украинской армии, проходящим службу в Крыму, поэтому некоторые из них смогли продолжить службу в рядах российской армии.

Путин подтвердил, что задержанные СБУ дезертиры являются бывшими военнослужащими украинской армии, "которые после воссоединения Крыма с Россией перешли на службу в российскую армию", передает "УНИАН".

По словам главы российского государства, задержанные хотели подтвердить образование в одном из вузов Украины, поэтому приехали к границе за дипломами.

"Их заманили чуть подальше - на несколько метров - и забрали. Думаю, что такое вероломство - оно в конечном итоге оборачивается против тех, кто совершает подобные мероприятия, потому что это похоже на отключение света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы. Если кто-то в нашей соседней стране собирается, таким образом, завоевать симпатии крымчан, то это покушение с негодными средствами, выражаясь юридическим языком", - сказал Путин.

22 ноября глава СБУ Украины Василий Грицак заявил, что двое украинских военнослужащих-дезертиров были задержаны на пункте пропуска Чонгар (Херсонская область).

"Задержание преступников произошло фактически на пункте пропуска Чонгар", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

"СБУ получила информацию о том, что указанные бывшие военнослужащие-дезертиры, а сначала их было трое, хотели провернуть коррупционную сделку, и получить документы… об окончании учебного заведения… инициировали с определенными лицами из числа граждан Украины и хотели купить эти документы, чтобы стать офицерами уже РФ. Для этого они прибыли на КПВВ "Чонгар", где должны были встретиться с курьером", - сказал он.