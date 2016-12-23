Путин похвалил руководство Турции и Ирана за урегулирование ситуации в Алеппо

Россия предложила площадку в Астане для процесса политического урегулирования кофликта в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин похвалил президента Турции Реджепа Эрдогана и руководство Ирана за урегулирование ситуации в сирийском Алеппо.
"Огромную роль в урегулировании ситуации в Алеппо сыграли президент Турции и руководство Ирана. Не знаю, прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия это было бы невозможно. Это сотрудничество в трехстороннем формате сыграло огромную роль. Особенно на завершающем этапе без боевых действий мы выводили десятки тысяч людей, в том числе вооруженные группировки и их семьи. Около 100 тысяч было выведено людей. Это крупнейшая международная гуманитарная акция в мире", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в Моске.
От отметил, что сейчас необходимо перейти к процессу политического урегулирования.
"Следующим этапом должно быть соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии. И начало процесса политического урегулирования. Мы предложили площадку в Астане. С этим согласен президент Асад, президент Назарбаев согласился предоставить эту площадку", - добавил президент РФ.
Накануне сирийские войска официально объявили о взятии под полный контроль города Алеппо, восточная часть которого находилась под контролем повстанцев почти четыре года.
Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственных войск при взятии районов Алеппо. Западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, которая приводит к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.
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