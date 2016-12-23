Топ Новости
<
>

Путин похвалил руководство Турции и Ирана за урегулирование ситуации в Алеппо

23 декабря в 13:21

Россия предложила площадку в Астане для процесса политического урегулирования кофликта в Сирии.

Путин
Путин похвастался ролью России в сирийской войне
Президент РФ Владимир Путин похвалил президента Турции Реджепа Эрдогана и руководство Ирана за урегулирование ситуации в сирийском Алеппо.

"Огромную роль в урегулировании ситуации в Алеппо сыграли президент Турции и руководство Ирана. Не знаю, прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия это было бы невозможно. Это сотрудничество в трехстороннем формате сыграло огромную роль. Особенно на завершающем этапе без боевых действий мы выводили десятки тысяч людей, в том числе вооруженные группировки и их семьи. Около 100 тысяч было выведено людей. Это крупнейшая международная гуманитарная акция в мире", - заявил Путин на ежегодной пресс-конференции в Моске.

От отметил, что сейчас необходимо перейти к процессу политического урегулирования.

"Следующим этапом должно быть соглашение о прекращении огня на всей территории Сирии. И начало процесса политического урегулирования. Мы предложили площадку в Астане. С этим согласен президент Асад, президент Назарбаев согласился предоставить эту площадку", - добавил президент РФ.

Читайте также: Российские военные грабят людей во время эвакуации из Алеппо – журналист

Накануне сирийские войска официально объявили о взятии под полный контроль города Алеппо, восточная часть которого находилась под контролем повстанцев почти четыре года.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственных войск при взятии районов Алеппо. Западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, которая приводит к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями. 

Главные факты о сирийской войне читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Сирия Алеппо Путин Турция Россия Иран
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости