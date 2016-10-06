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Путин поедет во Францию говорить об Украине 19 октября – Reuters

6 октября в 17:19

В Москве говорят, что темой разговора станут войны в Донбассе и Сирии.

олланд путин
Путин собрался в Париж на встречу с Олландом.
elysee.fr
О намерениях президента России Владимира Путина посетить Францию через неделю сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как сообщает Reuters, российский президент собирается встретиться с французским коллегой Франсуа Олландом и поговорить о войнах в Украине и Сирии.

По словам Лаврова, Россия "сделает все возможное", чтобы вернуть ситуацию в Сирии к норме. При этом он добавил, что Москва готова обсудить специальные предложения Франции по урегулированию конфликта в Сирии, который в последнее время стал очень напряженным.

Сегодня также стало известно, что Госсекретарь США Джон Керри обсудил с Лавровым ситуацию в Украине и Сирии. Разговор произошел несмотря на объявленную Вашингтоном остановку переговоров с Москвой по сирийской войне.

Ранее Госсекретарь США Джон Керри  заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Тем временем, накануне, 5 октября, помощник госсекретаря США по делам Европы и ЕвразииВиктория Нуланд посетила Москву, обсудив в ходе переговоров с российской стороной дальнейшие шаги по имплементации Минских соглашений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия Франция война Украина
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