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Путин подписал закон, позволяющий избивать и пытать заключенных

29 декабря в 22:05

Сотрудникам ФСИН в случае угрозы для жизни и здоровья разрешили применять физическую силу и использовать спецсредства и огнестрельное оружие. 

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Вслед за "антитеррористическими законами" президент России подписал "садистские законы"
Сайт президента России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, сообщает "РБК-Украина".

Так, меры физического воздействия к заключенным могут быть применены в том случае, если их действия будут угрожать жизни и здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять к заключенным огнестрельное оружие, спецсредства и физическую силу "на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы".

Кроме того, в законе имеется положение, по которому применение к заключенным физической силы и спецсредств "при наличии возможности" должно быть заснято на видеокамеру.

Ранее соответствующий законопроект, который в Госудуму РФ внесли в 2015 году, российские журналисты и правозащитники назвали "законом садистов".

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7 июля президент РФ Владимир Путин подписал ранее утвержденные Госдумой "антитеррористические" поправки в законодательство, известные как "пакет Ирины Яровой". Утвержденный документ предусматривает введение ряда жестких норм в целях "борьбы с терроризмом". Он неоднократно подвергался критике со стороны правозащитников.

Ранее издание Die Welt писало, что принятый в РФ "пакет законов Яровой" позволяет спецслужбам вести тотальную слежку за населением. 

По материалам: РБК-Украина
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