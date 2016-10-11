Путин отказался от встречи с Олландом – СМИ

Решению Путина не ехать в Париж предшествовали заявления французского президента и генсекретаря ООН, который призвал инициировать трибунал по Сирии.

Москва уведомила руководство Франции о переносе визита Путина kremlin.ru

Париж заявил, что Москва уведомила руководство Франции о переносе визита президента РФ Владимира Путина , о чем сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации французского лидера Франсуа Олланда.

Российский президент должен был прибыть 19 октября в Париж, чтоб обсудить ситуацию в Сирии. Однако накануне Олланд заявил о том, что думает отказаться от встречи с Путиным, поскольку сомневается в ее целесообразности. В интервью телеканалу TF1 французский президент резко осудил действия российской авиации в Сирии, в частности, бомбардировки Алеппо, а также сообщил, что еще не принял окончательного решения, состоится ли его встреча с российским лидером.

Также 10 октября стало известно, что Путин все равно собирается к Олланду. Однако позже генсек ООН повторно призвал Совбез инициировать трибунал по Сирии.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН французскую резолюцию по Сирии. Франция в своем проекте резолюции призвала США и Россию немедленно восстановить режим прекращения огня в Алеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Позже стало известно, что Франция хочет попросить суд в Гааге расследовать военные преступления России в Сирии.Также недавно на заседании Совбеза ООН посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт обвинил Россию в применении бомб, которые обычно используют для уничтожения военных бункеров, против мирного населения Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".