Путин объявил об отсутствии внешних границ у России

Заявление Путина было встречено восторженными аплодисментам русских географов.

Путин: Граница России нигде не заканчивается Сайт президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граница его страны нигде не заканчивается.

На церемонии вручения премий Русского географического общества Путину показали 9-летнего Мирослава Оскирко и 5-летнего Тимофея Цоя, которые стали победителями телевизионных шоу, посвященных географии.

Путин обнял Мирослава Оскирко и спросил его, где заканчивается граница России.

В ответ на это мальчик сообщил, что "граница России заканчивается через Берингов пролив с США".

"Граница России нигде не заканчивается", - заявил Путин, вызвав восхищенные аплодисменты русских географов.

Напомним, что в январе 2016 года Путин заявил, что Ленин в 1920 годы передал Украине Донбасс.

В 2014 году территориальные претензии Путина к Украине были более значительными. "Это Новороссия, и этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину в 20-е годы советским правительством", - сказал Путин 17 апреля 2014 года.