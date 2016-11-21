Путин объяснил свою острую реакцию на расширение НАТО

Владимир Путин думает, что западные партнеры намеренно ищут внешнего врага.

Путина беспокоит "практика принятия решений" НАТО Сайт президента России

Российский президент Владимир Путин считает, что практика принятия решений в НАТО вызывает беспокойство у Москвы, которая вынуждена предпринимать контрмеры.

По мнению российского президента, именно западные партнеры намеренно ищут внешнего врага, чтобы поддерживать дисциплину в своих государствах.

"Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются решения. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США", - сказал российский президент в интервью в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне".

Путин отметил, что после присоединения к альянсу в этих государствах может появиться "все, что угодно" - системы противоракетной обороны и новые базы, а если потребуется - и новый ударный комплекс. "А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает", - сказал он.

Как сообщалось, если бы референдум о вступлении в НАТО проходил в сентябре 2016 года, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме, свидетельствуют данные опроса КМИС.