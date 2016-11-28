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Путин не поедет на похороны Кастро – Reuters

28 ноября в 19:13

В Кремле говорят, что у российского президента и без того плотный график.

Владимир Путин1
Путин не полетит на Кубу.
G20 Australia 2014 / flickr.com
Российскую делегацию, которая прибудет на Кубу, чтобы проститься с лидером революции Фиделем Кастро, возглавит спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Об этом, как сообщает Reuters, сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сам Владимир Путин не посетит Кубу, поскольку у него загруженный график и он готовится к важной речи. К какой именно речи, пресс-секретарь не уточнил.

Тем временем тело Фиделя Кастро кремировали на закрытой церемонии. Кубинцы смогут принять участие церемонии прощания с лидером революции" в понедельник и во вторник, 28 – 29 ноября. Церемония захоронения состоится 4 декабря в 07:00 по местному времени на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.

Как сообщалось, Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Путин кастро похороны
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