Путин не поедет на похороны Кастро – Reuters

В Кремле говорят, что у российского президента и без того плотный график.

Путин не полетит на Кубу. G20 Australia 2014 / flickr.com

Российскую делегацию, которая прибудет на, чтобы проститься с лидером революции Фиделем Кастро, возглавит спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Об этом, как сообщает Reuters, сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что сам Владимир Путин не посетит Кубу, поскольку у него загруженный график и он готовится к важной речи. К какой именно речи, пресс-секретарь не уточнил.

Тем временем тело Фиделя Кастро кремировали на закрытой церемонии. Кубинцы смогут принять участие церемонии прощания с лидером революции" в понедельник и во вторник, 28 – 29 ноября. Церемония захоронения состоится 4 декабря в 07:00 по местному времени на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.

Как сообщалось, Кастро, который правил Кубой несколько десятилетий подряд, умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни.