Путин не поедет на инаугурацию Трампа

Встреча состоится только после того, как избранный президент США станет действующим.

Путин не будет присутствовать на инаугурации Трампа Сайт президента России

Встреча двух глав государств России и США возможна не раньше вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", - передает слова Пескова "РИА Новости".

Песков заявил, что для Москвы "нет никакой принципиальной разницы", каким будет формат встречи лидеров США и РФ.

Как сообщалось ранее, будущий президент США Дональд Трамп признал, что Москва устроила хакерские атаки против его страны, но не изменил своих взглядов.