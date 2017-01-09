Топ Новости
<
>

Путин не поедет на инаугурацию Трампа

9 января в 19:26

Встреча состоится только после того, как избранный президент США станет действующим. 

Путин1
Путин не будет присутствовать на инаугурации Трампа
Сайт президента России

Встреча двух глав государств России и США возможна не раньше вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", - передает слова Пескова "РИА Новости". 

Песков заявил, что для Москвы "нет никакой принципиальной разницы", каким будет формат встречи лидеров США и РФ. 

Читайте также: Трамп примет решение по России после инаугурации

Как сообщалось ранее, будущий президент США Дональд Трамп признал, что Москва устроила хакерские атаки против его страны, но не изменил своих взглядов.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги США президент встреча Трамп Москва Песков принц Ника признание изменил хакер новости лидерство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Elena Kravchenko Сегодня, 20:43 Подія, правила її відвідання (неможливість її відвідання). ЗМІ країни, що потерпає від агресії роблять з х-ла лідера галактики, який не буде їхати на зустріч з людиною, яка не вступила на посаду. Це був один з прикладів руйнівної ролі місцевих дегенератів у війні проти своєї країни. Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Последние новости