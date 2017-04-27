Путин не может уволить Медведева, не сделав подарок оппозиции - Bloomberg

Окружение толкает российского президента к увольнению премьера, но он не может это сделать сейчас.

Окружение давит на Путина, чтобы он уволил Медведева. putin.kremlin.ru/

Ранее перед президентскими выборами Владимир Путин дважды неожиданно увольнял своих премьер-министров, чтобы усилить свои результаты. Нодольше других удалось продержаться на этой должности.

Об этом пишет издание Bloomberg, напоминая, что, вместе с тем, популярность российского премьера по обвинению в коррупции падает и протестов, которые вспыхнули в этом году. Поэтому возникает вопрос, не решит ли президент избавиться от Медведева перед выборами 2018 года.

Двое людей из окружения российского главы правительства рассказали Bloomberg, что он как никогда стревожен своим политическим будущим. В сврою очередь, источники в Кремле сказали изданию, что позиции Медведева становятся все более шаткими с приближением выборов. Его рейтинг поддержки, который и без того был низким после двух лет жесткой рецессии, сократился еще на 10% после массовых протестов по всей России из-за обвинения в коррупции. Данные "Левада Центра" свидетельствуют, что премьера поддерживают сейчас 42% россиян.

"Замена второго лица в стране могла бы помочь вдохнуть новую жизнь в режим Путина и помочь увеличить явку среди избирателей, угнетенных наиболее длительным экономическим спадом за 20 лет", - говорится в статье.

Однако, по мнению политолога Глеба Павловского, увольнение Медведева станет подарком для оппозиционера Алексея Навального, который и распространил фильм о коррумпированности премьера. Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле пишет, что масштаб протестов с участием студентов и школьников, стал неприятным сюрпризом для Путина.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос политического будущего премьера. А соратники Медведева считают, что все его проблемы происходят от конфликта с олигархом Игорем Сечиным, который контролирует "Роснефть". Правительство в прошлом году стало на пути поглощения нефтяным гигантом другой компании. Однако тогда Путин встал на сторону Сечина.

В окружении президента есть беспокойство, что если с Путиным что-то случится, по конституции его место займет Медведев.

"И хотя в ближайшем будущем Путину ничего не грозит, ведь, судя по всему, его здоровье в порядке, Медведев, если бы стал президентом, получил бы шанс отыграться. Поэтому усиливается давление на Путина, чтобы он устранил премьера", - сказал изданию политический консультант Кремля Сергей Марков.

В Москве также говорят, что между Медведевым и Путиным якобы существует неофициальная договоренность, согласно которой премьер будет оставаться на своей должности до 2018 года. Но пока что глава российского правительства остается выгодным для Путина, ведь он играет роль своеобразного "громоотвода". По словам бывшего чиновника и политолога Андрея Колядина, если Путин уволит Медведева, он может сам стать мишенью для критики.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей России хотят отставки премьера Медведева. Социолог "Левада-центра" Степан Гончаров считает, что рейтинг Медведева упал из-за расследования основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта "посткримського консенсуса".

Напомним, что по данным апрельского опроса "Левада-центра", большинство граждан РФ (51%) согласны с мнением, что население России уже устало ждать от Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в своей жизни, 35% не согласны, 14% затруднились ответить.