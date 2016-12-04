Путин назвал Трампа умным человеком из бизнеса

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США являются "одной из ведущих экономик мира", считает лидер страны, чей ВВП в десятки раз меньше американского.

Лидер карликовой страны назвал США "одной из ведущих стран мира" Сайт президента России

Российский президент Владимир Путин назвал избранного президента США Дональда Трампа умным человеком.

"Трамп был коммерсантом и был предпринимателем; сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы", - сказал Путин в интервью телеканалу НТВ.

Путин сообщил, что поскольку Трамп "смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности".

"Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций", - считает российский президент.

1 декабря российский президент Владимир Путин предложил избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать на равных. "Мы готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказал он в своем послании федеральному собранию РФ.

Напомним, что номинальный ВВП России за 2015 год составил 1,1 трлн долларов (около 1% от мирового), что в десятки раз меньше, чем в странах-членах НАТО. Так, ВВП США составляет порядка 18 трлн долларов, примерно столько же - в странах ЕС.