Путин назвал Трампа умным человеком из бизнеса

США являются "одной из ведущих экономик мира", считает лидер страны, чей ВВП в десятки раз меньше американского.
"Трамп был коммерсантом и был предпринимателем; сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы", - сказал Путин в интервью телеканалу НТВ.
Путин сообщил, что поскольку Трамп "смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности".
"Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций", - считает российский президент.
1 декабря российский президент Владимир Путин предложил избранному президенту США Дональду Трампу сотрудничать на равных. "Мы готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе", - сказал он в своем послании федеральному собранию РФ.
Напомним, что номинальный ВВП России за 2015 год составил 1,1 трлн долларов (около 1% от мирового), что в десятки раз меньше, чем в странах-членах НАТО. Так, ВВП США составляет порядка 18 трлн долларов, примерно столько же - в странах ЕС.ZN.UA , ТАСС ,