Но, по его словам, у республиканца есть причины так себя вести.

Путин объяснил, почему Трамп так себя ведет. Delfi.lt

Президент России Владимир Путин убежден, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на протяжении своей избирательной кампании вел себя "экстравагантно", потому что он "представляет простых людей" и хочет "донести свою идею".

"Он избрал путь через сердца избирателей. Трамп ведет себя экстравагантно, конечно, мы это видим, но, я думаю, этому есть причина", - цитирует слова Путина Reuters.

При этом российский президент также заверил, что считает "недопустимыми" любые кибератаки и попытки вмешательства во внутренние процессы стран, намекнув на обвинения в адресс России со стороны США в том, что российские хакеры проникли в сеть Демократической партии и похитили конфиденциальные письма.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. Хотя со временем как-то Трамп даже раскритиковал российского президидента за бомбардировки в Сирии.

Издание Washington Post писало, что до Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина.