Путин написал Трампу письмо об отношениях между США и Россией - FT

Победитель на американских выборах и российский президент продолжают обмениваться любезностями.

Путин написал письмо Трампу. kremlin.ru

ПрезидентВладимир Путин написал письмо Дональду Трампу, в котором выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут улучшить отношения после инаугурации следующего американского президента 20 января.

"Я надеюсь, что мы сможем, действуя конструктивно и прагматично, сделать реальные шаги для восстановления формата двустороннего сотрудничества в различных сферах, также как и перевести наше сотрудничество на международной арене на новый уровень", - цитирует письмо Путина Financial Times.

Издание отмечает, что команда Трампа обнародовала его после ежегодной пресс-конференции российского президента, во время которой он тоже говорил об улучшении американо-российских отношений после того, как нью-йоркский миллиардер войдет в Белый дом. Трамп похвалил Путина, назвав его письмо "очень хорошим". Все это произошло на фоне того, как оба лидера высказались за укрепление ядерного арсенала их стран.

"Его мысли очень правильные. Я надеюсь, обе стороны смогут вдохнуть в эти мысли жизнь и нам не понадобится алтернативний путь", - сказал Трамп в заявлении, которое содержало перевод на английский язык письма Путина.

Победителю президентской гонки в США также понравилось, как во время пресс-конференции российский президент раскритиковал Демократическую партию, которая, по его словам, никак не может смириться со своим поражением и поэтому ищет "внешние факторы, чтобы обвинить в собственных неудачах".

Financial Times замечает, что в том, что лидеры пишут письма следующему президенту США до инаугурации, нет ничего удивительного. Такое случалось и раньше. Но беспрецедентно то, что одно из таких писем было обнародовано.

Недавно журналисты CNN узнали о поездке советника Трампа в Москву и обсуждении снятия санкций против РФ. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что Трамп не повлияет на политику ЕС по антироссийским санкциям. Могерини также подтвердила, что ЕС намерен расширить санкции в отношении России в течение следующих шести месяцев в связи с кризисом в Украине. ЕС намерен продолжать санкционную политику относительно РФ, пока не будут осуществлены Минские соглашения.