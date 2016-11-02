Путин и Эрдоган попали в новый список "врагов прессы"

Организация "Репортеры без границ" впервые с 2013 года обновила список "врагов прессы", в который вошли 35 глав государств и правительств.

Путина и Эрдогана назвали врагами прессы Сайт президента России

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вошли в новый список врагов прессы, который обнародовала международная организация "Репортеры без границ".

Данный список приурочен к международному дню борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, который отмечается 2 ноября.

В обновленный рейтинг входят 35 глав государств и правительств, экстремистские и преступные группировки, а также спецслужбы. По мнению "Репортеров без границ", именно они в особенно наглядной форме олицетворяют грубое подавление свободы прессы введением жесткой цензуры, произвольными арестами, пытками и убийствами, пишет Deutsche Welle.

Новыми участниками списка врагов прессы стали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер хунты Таиланда Прают Чан Оча. Также в него попали президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Венесуэлы Николас Мадуро, повстанческие организации хуситов в Йемене, террористическая группировка "Исламское государство", члены группировки "Ансаруллах Бангла" в Бангладеш.

Среди регулярных участников списка - президент России Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад, лидер Кубы Рауль Кастро, президент Эритреи Исайяс Афеворки, президент Судана Омар аль-Башир, глава Китая Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

"Много новых имен среди врагов свободы прессы свидетельствуют о том, что автократы и экстремисты любого калибра до сих пор могут безнаказанно подавлять свободу слова. Некоторые правители десятилетиями преследуют журналистов, подвергают их пыткам или убивают, - заявил представитель "Репортеров без границ" Михаэль Рэдис.

По его словам, ООН необходимо ввести должность специального уполномоченного по защите журналистов.

Последний раз организация "Репортеры без границ" обновляла свой список "врагов прессы" к Международному дню свободы прессы в мае 2013 года. В данном рейтинге разоблачаются наиболее показательные примеры безнаказанных систематических действий, направленных против представителей СМИ.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга. "Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - отметил он.