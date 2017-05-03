Путин и Эрдоган договорились снять все торговые ограничения кроме помидоров

Торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов. При этом Анкара сумела переориентировать экспортные потоки.

Путин и Эрдоган оставили вопрос помидоров открытым Сайт президента России

Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

"Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями", - сказал Путин.

Однако он сообщил, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

Отношения между Россией и Турцией накалились после того, как 24 ноября 2015 года турецкие истребители ликвидировали нарушивший воздушное пространство страны российский самолет Су-24, бомбивший приграничные районы в Сирии. Правительство РФ ввело запрет на ввоз следующих продуктов из Турции: части тушек и субпродукты кур домашних, замороженные, части тушек и субпродукты индеек, замороженные, томаты, лук, капуста, огурцы, гвоздики, апельсины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, сливы, земляника, а также соль. В середине 2016 года отношения начали налаживаться.

По данным российских экспертов, торговая война с Анкарой стоила Москве 1,3-1,5 млрд долларов, а российские потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие овощи.