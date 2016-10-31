Путин хочет реализовать закон "о российской нации" - СМИ

По словам российского президента, в такой закон может вырасти стратегия национальных отношений в РФ.

Путин отметил, что из-за низкого взаимодействия между регионами не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне Укрінформ

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании закона "о российской нации".

"Но что точно совершенно можно и нужно реализовывать - это прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать - это закон о российской нации", - заявил Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям 31 октября, передает "Интерфакс".

По словам Путина, в такой закон может вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

Во время совещания Путин отметил, что из-за низкого взаимодействия между регионами не решен вопрос о специальной структуре, которая займется национальными вопросами на федеральном уровне.

"Принципиальный вопрос - координация органов власти, которые реализуют государственную национальную политику. Их только на федеральном уровне более 10. Плюс структуры в регионах и муниципалитетах. Но взаимодействие между ними подчас крайне низкое, неэффективное, не налажено и постоянное сотрудничество с научными и экспертными организациями", - добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что всегда считал, что русские и украинцы - это один народ. "У нас есть люди крайних взглядов, националистических, как в России, так и на Украине, но в целом, в большинстве своем - это один народ, народ одной истории, одной культуры, очень близкий этнически.

Ранее аналитический центр European Council in Foreign Relations в своем отчете писал, что режим Путина может быть свергнут через год. По мнению экспертов, Россия приближается к краху политического режима из-за чрезмерной концентрации власти в руках президента и его окружения, политической неопределенности, которая делает невозможным стратегическое планирование развития страны, милитаризация и обострение внутреннего конфликта между элитами.

Тем временем, издание Wall Street Journal пишет, что Путин знает, что у него проблемы с недовольством россиян.