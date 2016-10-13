Путин хочет одновременно быть и похожим, и не похожим на Брежнева – RFERL

Российский президент, похоже, собирается править дольше, чем советский лидер.

Путин будет во главе Кремля дольше, чем Брежнев, если продержится у власти еще два года. kremlin.ru

С одной стороны, президент Россиихочет править так же долго, как и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и при этом возглавлять мировую супердержаву, которую другие страны боятся, уважают и к которой Запад относится как к ровне.

Но при этом, он хочет избежать, чтобы за его правления режим стал окостенелым и начал разрушаться. Как и Брежнев, Путин хочет возглавить эру стабильности, но он хочет избежать начала новой эры стагнации.

Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, добавляя, что российский президент, вероятно, хотел бы вернуть 1977 год, но без катастрофических последствий.

На прошлой неделе ему исполнилось 64 года. Столько же было и Брежневу в 1970-м, когда СССР был на пике своей влиятельности, силы и процветания. Но именно с этого момента советская система начала загнивать изнутри, что в конце концов привело к упадку и развалу СССР. Брежнев был у власти с 1964 года до своей смерти в 1982 году. Таким образом, он руководил коммунистической империей 18 лет.

Путин достигнет этого рекорда через два года. Кроме того, очень вероятно, что он получит еще один срок в 2018 году, а это значит, что он превзойдет Брежнева в продолжительности правления.

Поэтому, по мнению автора, с определенной точки зрения, Путин уже стал Брежневым. Вопрос лишь в том, каким именно: лидером мощной советской машины или гнилого и падшего режима?

Ранее издание Die Zeit писало, что Путин мечтает о Холодной войне, но он даже не Брежнев, не говоря о его желании стать "вождем", как Сталин. Ведь в распоряжении советских лидеров был СССР с огромным населением и потенциалом. Современная Россия далеко не советская империя.

Тем временем российский семейный психолог и публицист Людмила Петрановская рассказала ZN.UA, Путин до энуреза боится всевозможных "цветных" революций. В то же время она подчеркнула, что при таком количестве социальных связей россиянам через два года станет очевидно: вот люди погнали своего ворюгу, и у них экономика развивается, они лучше живут.