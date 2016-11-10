Путин будет осторожным с Трампом из-за его непредсказуемости - Bloomberg

Российский лидер намерен наблюдать и не станет сразу близко подпускать к себе нового президента США.
Вскоре после известия об избрании президента США, российский президент Владимир Путин поспешил поздравить политического неофита, который ранее во время своей кампании так восхищался бывшим агентом КГБ. Путин и его команда публично приветствовали возможность новых, более конструктивных отношений с США.
Тем не менее, отмечается, что есть сомнения у Кремля в возможности наладить отношения с Вашингтоном из-за невероятной непредсказуемости Трампа, который частенько меняет мнение - ранее, он предлагал сбивать российские самолеты, подлетающие близко к военным кораблям США. Предполагается, что президент РФ не будет сразу близко подпускать новоиспеченного политика, а понаблюдает со стороны, отмечается в статье.
Выступая в Кремле накануне в среду, 9 ноября, Путин предупредил, что "это не будет легкий путь" для восстановления отношений РФ и США. Несколько кремлевских инсайдеров заявили, что российский лидер, скорее всего, будет весьма осторожным, и будет наблюдать за тем, насколько далеко Трамп готов идти в попытках наладить эти отношения.
"Ставки очень высоки с Трампом. Существуют такие возможности, о которых мы даже и не подозреваем, и в то же время могут возникнуть риски, которые затмят все ранее достигнутое", - заявил Дмитрий Тренин, глава московского Центра Карнеги.
Если новоизбранный президент США выполнит даже некоторые из его предвыборных обещаний, президентство Трампа может изменить все в лучшую сторону для Путина в его стремлении восстановить российское международное влияние, утраченные после распада Советского Союза, напоминает агентство.
Дмитрий Саймс из Center for the National Interest, Вашингтон считает, на взгляд Трампа, с Украиной связаны важные интересы США, "но не жизненно-важные". А смещение президента США Сирии Асада - не приоритетная задача для Трампа, говорится в статье.
Напомним, победу Трампа на выборах в США депутаты Госдумы встретили аплодисментами, а Путин поздравил будущего президента и заявил о готовности восстановить отношения с США.положительно высказывался о президенте России Владимире Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. А его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине.
В свою очередь, Владимир Путин в октябре заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на протяжении своей избирательной кампании вел себя "экстравагантно", потому что он "представляет простых людей" и хочет "донести свою идею".
Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.ZN.UA