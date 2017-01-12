Путь "компромата" на Трампа: от экс-шпиона до Маккейна и спецслужб - The Guardian

В ФБР давно знали об информации, что у России могут быть компрометирующие данные на Трампа.

Информация о компромате на Трампа появилась еще до выборов. Yahoo!News

Необычные, но неподтвержденные документы о связяхс Москвой, обнародованные вчера, начали свое существование как часть политических интриг в США.

Об этом сегодня пишет The Guardian, добавляя, что существуют небольшая индустрия научно-исследовательских и разследовательных компаний в Вашингтоне, в которых обычно работают бывшие журналисты или сотрудники спецслужб. Их работа заключается в поисках информации о политиках, которую бы они хотели скрыть. Фирмы часто не знают точно, кто их нанял. Заказ может поступить от юридической компании, которая действует от имени клиента или партии.

В данном случае заказ на расследование о Дональде Трампе поступило от одного из его оппонентов из Республиканской партии в разгар праймериз. Расследовательская фирма наняла подрядчика, который специализировался на делах России - бывшего агента контрразведки из Западной Европы с большим опытом работы с миром московских тайн и "силовиков". К тому времени, когда подрядчик начал свою работу, заказчик-республиканец выбыл из президентской гонки. Но фирма, которая наняла подрядчика, нашла нового покупателя информации среди демократов. Издание отмечает, что это не обязательно была Демократическая партия или Хиллари Клинтон. Подобные расследования зачастую финансируются богачами, которые поддерживают политиков финансово или ищут другие способы помочь.

До июля подрядчик собрал значительный объем материалов, основанных на данных от собственных источников в России и российских олигархов, которые живут за ее пределами на Западе. Он передал свои доклады. Если бы обвинения, которые содержались в них, подтвердились, последствия были бы невероятные. Расследователь передал свои находки бывшим коллегам из ФБР, чье контрразведывательное подразделение имеет полномочия проводить такие расследования. Также он передал копию спецслужбам своей страны, но те решили оставить дело американцам.

Осенью ФБР попросило расследователя предоставить больше информации, но ничего не услышали в ответ. Тем временем, само бюро было слишком занято частным сервером Клинтон, с которого хакеры украли конфиденциальные письма. Издание напоминает, как директор ФБР повлиял на процесс выборов, объявив о новых подозрениях против кандидата от Демократической партии за 11 дней до голосования.

Бывший разведчик начал думать, что найденную им информацию умышленно замалчивают. Во время путешествия в Нью-Йорк он расказал историю журналисту Дэвиду Корну, который первым написал о существовании компромата 31 октября. ФБР даже после этого отказывалось комментировать эту историю, несмотря на появление информации о том, что бюро получило специальный ордер на проведение расследования по этому делу. Но в таком молчании, по мнению издания, нет ничего удивительного, поскольку ньюйоркськое подразделение контрразведки ФБР связано с бывшим прокурором и мэром Руди Джулиани, который работал на Трампа. Да и угроза утечки информации о письмах Клинтон в Нью-Йорке заставило ФБР заговорить о новых подозрениях в ноябре.

В середине ноября документы пошли другим путем в Вашингтон, что привело к тому, что о них было упомянуто в отчете разведывательных управлений США, с которым ознакомили президента Барака Обаму и Дональда Трампа. 18 ноября в Галифаксе прошла ежегодная конференция, на которой собираются бывшие и действующие сотрудники разведывательных управлений разных стран. Сенатор Джон Маккейн тоже там был. Там он познакомился с бывшим западным дипломатом, который видел документы о компромате, знал, откуда они взялись и считал их вполне надежными.

Маккейн решил, что последствия могут быть очень тревожними, поэтому отправил доверенного эмиссара, бывшего чиновника США, на встречу с источником, чтобы узнать больше. Встреча с бывшим разведчиком-следователем состоялась в духе Холодной войны. Через 24 часа эмиссар вернулся в США и показал Маккейну документы, добавив, что подтвердить их очень сложно без должного расследования. Маккейн ответил, что он не хотел бы вмешиваться, поскольку это могло бы показаться ответом на оскорбления, которые Трамп говорил о нем во время кампании. Но 9 декабря Маккейн с глазу на глаз встретился с директором ФБР Джеймсом Коми и вручил ему документы о компромате на Трампа.

Не понятно, почему бюро решило включить упоминание о компромате в общий отчет разведуправлений для Обамы и Трампа раньше, чем завершилось специальное расследование ФБР. Возможно, это была попытка защитить себя и доказать, что ведомство не замалчивает информацию или же следователи бюро были убеждены, что информация подтвердится.

Независимо от того, какими были настоящие мотивы, документы попали в прессу. Сначала о них сообщил CNN. А потом BuzzFeed неожиданно решил обнародовать неотредактированные фото компромата.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что доклад о "российский компромат" на Трампа подготовил бывший британский разведчик. "Досье" также было подготовлено на противников Трампа от Демократической и Республиканской партии США, и российские официальные лица могли использовать для шантажа избранного президента.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что информация о российский компромат на него выдумка и "сфабрикованные новости". Вместе с тем, как пишет агентство Associated Press, компромат на Трампа распространяется быстрее, чем журналисты могут проверить его подлинность.