Протестующие ворвались в парламент Македонии и избили депутатов

Поводом для беспорядков стала попытка избрания спикером этнического албанца Талата Джафери.

Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламента Македонии в Скопье, передает Macedonia Online.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.

Как сообщает Reuters, несколько сотен человек под стенами Собрания Македонии пели гимн и скандировали лозунги с требованиями переизбрания законодательного органа. Группа людей вступила в стычку с полицией, около 200 человек ворвались в здание парламента.

Спецотряд полиции прибыл на место для подавления беспорядков не сразу. За это время в сессионном зале жестоко избили нескольких депутатов. Среди травмированных – лидер фракции социал-демократов Зоран Заев.

На парламентских выборах в Македонии в декабре 2016, "Демократическая партия за македонское национальное единство" во главе с экс-премьером Николой Груевским получила более 38% голосов.

Ее основной соперник – "Социал-демократический союз Македонии" заручилась поддержкой почти 37% избирателей. Но именно эта партия сформировала коалицию, вступив в союз с "Демократическим союзом за интеграцию" - партией албанского меньшинства.

Сторонники Груевского вышли на акции протеста по всей стране.

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