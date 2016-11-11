Протестовать готовы не более 10% жителей России

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

О готовности протестовать с политическими и экономическими требованиями сообщил каждый десятый респондент.

Нежелание отстаивать свои права выявлено у 80% жителей России Левада-Центр

Абсолютное(83%) не намерены принимать участие в массовых акциях протеста с политическими требованиями, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

При этом 10% положительно ответили на вопрос о личном участии в массовых акциях протеста, если они на России начнутся, а 7% затруднились ответить. Считают маловероятными акции протеста с политическими требованиями 79% жителей страны, 14% - вполне возможными, а 7% затруднились ответить.

При этом в акциях с экономическими требованиями не намерены принимать участие 80% жителей России, 12% - готовы, а 76% считают их маловероятными.

Опрос проведен 21-24 октября 2016 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Заявленная погрешность выборки – 3,4%.

Напомним, что по данным опроса "Левада-центра", проведенного в ноябре 2015 года, только 16% граждан Российской Федерации считают, что России нужна такая демократия, как в развитых странах Европы, Америки. При этом почти половина опрошенных (46%) заявили, что стране необходима "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России" демократия.