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Прокуратура Швеции допросит основателя WikiLeaks Ассанжа в Лондоне

7 ноября в 12:57

Ассанжа допросят  в рамках расследования дела о преступлениях сексуального характера.

Джулиан Ассанж
Основателя WikiLeaks Ассанжа допросят на следующей неделе
rtvi.com
Прокуратура Швеции допросит 14 ноября основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне в рамках расследования дела о преступлениях сексуального характера.

"Эквадор удовлетворил ходатайство со стороны Швеции на оказание юридической помощи, допрос будет проводиться эквадорским прокурором", - говорится в коммюнике, распространенным прокуратурой Швеции.

На процедуре допроса будет также присутствовать заместитель шведского прокурора.

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Интерпол выдал ордер на арест Ассанжа 1 декабря 2010 года и он был объявлен в международный розыск. Он обвиняется Швецией в изнасиловании в городе Энчепинг, двух случаях сексуального домогательства и "незаконном принуждении", в чем Ассанжа обвиняют две женщины. Все это якобы было совершено в течение двух дней в августе, когда Ассандж находился в Швеции с рабочим визитом.

Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании с 2012 года. Он попросил политического убежища, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, которая в свою очередь может выдать его США.

Вместе с тем, ранее Ассанж заявлял о том, что готов сдаться США при условии освобождения своего информатора -  бывшего офицера армии США Челси Мэннинга. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Швеция допрос Эквадор Ассанж
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