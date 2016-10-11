Прокуратура Польши ищет организаторов протестов против абортов – Rzeczpospolita

Польское издание пишет, что все дело в якобы использовании определенной символики во время "черного протеста".

Прокуратура Польши ищет тех, кто организовал "черный протест" в Варшаве. Twitter/tomasz.fenske

Окружные прокуроры из Гданьска обратились к городской администрации вс просьбой сообщить имена организаторов "черного протеста", которые должны были уведомить столичные власти о намерении провести акцию.

Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что прокуроры объясняют свои действия жалобой профсоюза "Солидарность" относительно использования ее символики во время протестов польских женщин против запрета абортов в Польше. Организация якобы не давала разрешения на использование своих символов.

Напомним, что в акции "Черный протест", которая состоялась в Варшаве неделю назад, приняли участие около 17 тысяч человек. А по всей стране к аналогичным акциям присоединились 100 тысяч поляков. Демонстранты выступали против намерений Сейма ужесточить наказание за прерывание беременности.