Прокуратура Польши ищет организаторов протестов против абортов – Rzeczpospolita

Польское издание пишет, что все дело в якобы использовании определенной символики во время "черного протеста".
Об этом пишет Rzeczpospolita, добавляя, что прокуроры объясняют свои действия жалобой профсоюза "Солидарность" относительно использования ее символики во время протестов польских женщин против запрета абортов в Польше. Организация якобы не давала разрешения на использование своих символов.
Напомним, что в акции "Черный протест", которая состоялась в Варшаве неделю назад, приняли участие около 17 тысяч человек. А по всей стране к аналогичным акциям присоединились 100 тысяч поляков. Демонстранты выступали против намерений Сейма ужесточить наказание за прерывание беременности.ZN.UA