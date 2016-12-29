Прокуратура Израиля завела на Нетаньяху уголовное дело – СМИ

Премьера подозревают во взяточничестве.

На Нетаньяху завели дело Prime Minister of Israel / Flickr

Генеральный прокурор Израиля разрешил расследование уголовного дела относительно премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, премьер будет вызываться для дачи показаний по обвинению в мошенничестве и взяточничестве в виде "пожертвований" со стороны бизнесменов. Также, обвинение подозревает премьера в нарушениях при закупке подводных лодок из Германии.

Нетаньяху все обвинения отрицает.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул государственного секретаря США Джона Керри в произнесении "антиизраильской" речи.