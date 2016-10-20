Проект резолюции саммита ЕС предусматривает санкции против РФ из-за Сирии – СМИ

В ЕС решительно осуждают действия РФ в Сирии и в связи с этим предлагают в проекте резолюции саммита ввести ограничительные меры.

В отношении РФ могут ввести санкции за ее действия в Сирии facebook/AleppoAMC

ЕС осуждает атаки сирийского режима и России на гражданское население города Алеппо , говорится в проекте заявления по итогам саммита лидеров ЕС, который пройдет 20–21 октября в Брюсселе. Текст документа публикует Bloomberg

"ЕС рассматривает любые варианты действий, также и ограничительные меры, направленные против частных лиц и организаций, в случае, если насилие не прекратится", — цитирует проект агентство.

Састь документа опубликовал в своем Twitter и брюссельский корреспондент The Times Бруно Вотерфилд. "Европейский совет решительно осуждает атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на мирных жителей Алеппо", - говорится в проекте.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.