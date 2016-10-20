Проект резолюции саммита ЕС предусматривает санкции против РФ из-за Сирии – СМИ

В ЕС решительно осуждают действия РФ в Сирии и в связи с этим предлагают в проекте резолюции саммита ввести ограничительные меры.
"ЕС рассматривает любые варианты действий, также и ограничительные меры, направленные против частных лиц и организаций, в случае, если насилие не прекратится", — цитирует проект агентство.
Састь документа опубликовал в своем Twitter и брюссельский корреспондент The Times Бруно Вотерфилд. "Европейский совет решительно осуждает атаки сирийского режима и его союзников, в частности России, на мирных жителей Алеппо", - говорится в проекте.
UK backs #EUCO draft on Syria/Russia - "options, including further restrictive measures" pic.twitter.com/R8imL5gzDQ— Bruno Waterfield (@BrunoBrussels) 20 жовтня 2016 р.
Напомним, по итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России.санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.
Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.
ZN.UA