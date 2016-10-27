Прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen выросла на 48,2%

Немецкий концерн рассчитывает на рост поставок автомобилей по итогам 2016 года.

В третьем квартале компания получила прибыль после налогообложения в размере 2,337 млрд евро

Несмотря на "дизельный скандал" и его масштабные последствия для немецкого концерна, прибыль после налогообложения Volkswagen Group по итогам 9 месяцев 2016 года выросла на 48,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,915 млрд евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Выручка автогиганта за январь-сентябрь снизилась на 0,2% - до 159,932 млрд евро.

Операционная прибыль за отчетный период достигла 8,159 млрд евро, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с показателем годичной давности. Продажи Volkswagen за 9 месяцев выросли на 2,9% в годовом выражении, до 7,653 млн автомобилей.

В третьем квартале компания получила прибыль после налогообложения в размере 2,337 млрд евро против убытка в 1,67 миллиарда евро годом ранее. Выручка компании увеличилась на 1%, до 51,997 миллиарда евро. Операционная прибыль составила в отчетном периоде 3,308 млрд евро против убытка в 3,48 миллиарда евро годом ранее. Продажи автомобилей составили 2,454 млн единиц, что на 4,4% выше показателя годичной давности.

"Данные за первые три квартала показывают операционную силу альянса брендов Volkswagen Group", - приводятся в релизе слова генерального директора Volkswagen Маттиаса Мюллера.

Компания ожидает, что по итогам 2016 года поставки автомобилей немного вырастут по сравнению с показателем годичной давности. Выручка, как ожидается, останется на уровне прошлого года.

Volkswagen объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.

Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

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