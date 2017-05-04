При взрыве на шахте в Иране погибли 35 горняков

Десятки шахтеров заблокированы на глубине почти 2 километра.
Взрыв произошел в среду на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр в северо-восточной иранской провинции Голестан, пишет Reuters со ссылкой на власти провинции. По предварительным данным взорвался метан, концентрация которого превысила допустимые нормы.
К спасательной операции привлекли элитное иранское военное подразделение "Корпус стражей исламской революции".
Напомним, что в начале марта во время взрыва на шахте № 10 "Степовая" в селе Глухов Сокальского района Львовской области погибли восемь человек.ZN.UA