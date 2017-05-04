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При взрыве на шахте в Иране погибли 35 горняков

4 мая в 02:21

Десятки шахтеров заблокированы на глубине почти 2 километра. 

взрыв
Взрыв на шахте унес жизни 35 горняков
В результате взрыва на угольной шахте в Иране погибли как минимум 35 человек, десятки горняков  заблокированы на глубине 1,8 км. Пострадали около 30 человек.

Взрыв произошел в среду на угольной шахте "Заместане Юрт" близ города Азадшахр в северо-восточной иранской провинции Голестан, пишет Reuters со ссылкой на власти провинции. По предварительным данным взорвался метан, концентрация которого превысила допустимые нормы. 

К спасательной операции привлекли элитное иранское военное подразделение "Корпус стражей исламской революции". 

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Напомним, что в начале марта во время взрыва на шахте № 10 "Степовая" в селе Глухов Сокальского района Львовской области погибли восемь человек. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран шахта взрыв погибли
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